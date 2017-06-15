"Репортеры без границ" призвали освободить журналиста Асеева (Васина)

26 просмотров
0
Четверг, 15 июня 2017, 03:24

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обеспокоена исчезновением более десяти дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин, и призывает немедленно его освободить.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Ситуация с журналистом Станиславом Асеевым крайне тревожная. Мы считаем, что самопровозглашенная власть "ДНР" ответственна за его судьбу и за его безопасность", - заявляют "Репортеры без границ".

"Мы призываем все стороны, в том числе международные организации, присутствующие в регионе, способствовать его немедленному освобождению", - отмечается в документе.

Как сообщалось, украинский журналист и публицист,  который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на прошлой неделе на оккупированной территории.

Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

В Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека 13 июня сообщили, что пытаются выяснить, что произошло и где находится журналист.

В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Асеева.

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.

Темы: Донецк права человека
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
UA:Перший начали транслировать на оккупированный Донецк 14 июня 2017, 11:31
Экс-нардеп: В Донецке пропал без вести украинский журналист 6 июня 2017, 20:19
На вокзале в Киеве у жителя Донецкой области изъяли 6 винтовок 31 мая 2017, 13:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Нардеп Барна попал в больницу после ДТП с трамваем - СМИ
Климкин подтвердил встречу Порошенка с Трампом
Сенат США утвердил новые санкции против Кремля
В Сан-Франциско сотрудник компании открыл стрельбу по коллегам
Все новости
Европейские правила жизни

Что подростки хотят позаимствовать у ЕС для Украины

Психическое здоровье

Как стенание "Что я сделал не так" влияет на здоровье