НСЖУ закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна

Національна спілка журналістів України просить представників міжнародних місій у Донецьку допомогти з'ясувати місцезнаходження 27-річного блогера Станіслава Асєєва, який публікувався в українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін.

Про це йдеться у повідомленні НСЖУ.

"Оскільки спілка не має офіційних представників на тимчасово непідконтрольній українській владі території, ми звернулися до Бюро представника ОБСЄ зі свободи медіа у Відні із проханням, аби представники СММ ОБСЄ дізналися про ситуацію на місці, в Донецьку. Крім того, ми направили листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста із проханням зустрітися з матір'ю зниклого колеги та з'ясувати, якої допомоги він потребує", - повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Він пояснив це тим, що міжнародні місії можуть звернутися напряму до "тих, хто нині контролює ситуацію в Донецьку", щоб отримати достовірну інформацію, яка допоможе визначити наступні кроки.

Зокрема в НСЖУ сподіваються дізнатися про те, де перебуває Асєєв, а у разі арешту - у чому його звинувачують, чи має він доступ до адвоката, чи потребує медичної допомоги, чи дозволили йому бачитися з матір'ю.

У свою чергу представниця офісу делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Джессіка Бaррі підтвердила отримання такого запиту НСЖУ та пообіцяла зв'язатися з колегами в Донецьку для отримання інформації.

Як відомо, справжнє ім'я Станіслава Васіна - Станіслав Асєєв. З моменту окупації він проживав у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

В СБУ повідомили, що Асєєв дійсно зник минулого тижня на окупованій території.

Укрінформ