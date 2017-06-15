В Совете адвокатов Киева проходят обыски. В деле Радецкого

В Совете адвокатов города Киева следователи прокуратуры проводят обыск, скорее всего по делу Руслана Радецкого.

Информацию об обыске "Украинской правде" подтвердил заместитель главы Совета адвокатов г. Киева Валентин Степьюк.

"Действительно сейчас у нас проводится следственное действие - обыск", - сказал он.

По словам Степьюка, обыск проводится согласно решению Печерского райсуда Киева.

На вопрос, в деле Радецкого проводится обыск, он ответил: "Из постановления это прямо предусматривалось".

"Разрешение предоставлено лично заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку", - добавил он.

"Считаю, что эти действия проводятся в рамках рейдерской атаки, организованной руководством Национальной ассоциации адвокатов Украины", - подчеркнул он.

По информации УП, этот обыск проводится в рамках досудебного расследования "по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью".

Совет адвокатов города Киева и квалификационно-дисциплинарная

комиссия адвокатуры Киева имеют те же номера и тот же адрес - улица Белорусская, 30.

Между НААУ и Советом адвокатов города Киева около года продолжается конфликт. В НААУ считают, что реестр адвокатов Киева является незаконным.

По информации УП, Радецкий после того, как ушел на государственную службу, приостановил адвокатскую деятельность, но сделал это в реестре Совета адвокатов Киева. При этом НААУ настаивает, что именно их реестр является легитимным, и именно там он имел приостановить свое свидетельство адвоката.

Степьюк настаивает, что Радецкий не должен был этого делать.

"В 2014 году он приостановил свидетельство. В НААУ не нужно останавливать свидетельство - потому что это можно делать в региональном совете адвокатов. Наиболее позорные рейдерские атаки начались в 2016 году. Их могут использовать, чтобы давить на адвокатов, которые приостановили свидетельство и сейчас находятся на государственной службе, потому что НААУ может выдавать документы о том, что такие лица не приостанавливали действие свидетельства", - сказал он.

Оксана Коваленко, УП