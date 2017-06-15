У Раді адвокатів Києва проходять обшуки. У справі Радецького

У Раді адвокатів міста Києва слідчі прокуратури проводять обшук, швидше за все у справі Руслана Радецького.

Інформацію про обшук "Українській правді" підтвердив заступник голови Ради адвокатів м. Києва Валентин Степ'юк.

"Дійсно зараз у нас проводиться слідча дія - обшук", - сказав він.

За словами Степ'юка, обшук проводиться згідно з рішенням Печерського райсуду м. Києва. За інфомарцією УП, ухвала датована 13 червня цього року.

На питання, чи у справі Радецького проводиться обшук, він відповів: "З ухвали це прямо передбачалось".

"Дозвіл надано особисто заступнику Генпрокурора Юрію Столярчуку", - додав він.

Між НААУ та Радою адвокатів міста Києва близько року триває конфлікт. У НААУ, яку очолює Лідія Ізовітова (за часів Януковича ЗМІ відносили її до групи тодішнього керівника головного управління АП з питань судоустрою Андрія Портнова -УП), вважають, що реєстр адвокатів Києва є незаконним.

"Вважаю, що ці дії (обшук - УП) проводяться в рамках рейдерської атаки, організованої керівництвом Національної асоціації адвокатів України", - наголосив він.

За інформацією УП, цей обшук проводиться в рамках досудового розслідування "за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю".

Рада адвокатів міста Києва та кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва мають ті самі телефонні номери та ту саму адресу - вулиця Білоруська, 30.

За інформацією УП, Радецький після того, як пішов на державну службу, призупинив адвокатську діяльність, але зробив це у реєстрі Ради адвокатів міста Києва. При цьому НААУ наполягає, що саме їхній реєстр є легітимним, і саме там він мав призупинити своє свідоцтво адвоката.

Степ'юк наполягає, що Радецький не мав цього робити.

"У 2014 році він призупинив свідоцтво. В НААУ не потрібно зупиняти свідоцтво – бо це можна робити у регіональній раді адвокатів. Найбільш ганебні рейдерські атаки почалися в 2016 році. Їх можуть використовувати, щоб тиснути на адвокатів, які призупинили свідоцтво і зараз перебувають на державній службі, бо НААУ може видавати документи про те, що такі особи не призупиняли дію свідоцтва", - сказав він.

Як відомо, вранці приміщені НАЗК за адресою Дружби народів, 28, проходив обшук у службовому кабінеті Руслана Радецького.

Оксана Коваленко, УП