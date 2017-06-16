Украинская журналистка: Видео, вышедшее на Russia Today, заказывали для Reuters

Украинская журналистка Наталья Трофимова, чей материал о первом дне безвиза на границе с Польшей вышел на российском пропагандистском канале Russia Today, заявляет, что ее просили сделать съемку для Reuters.

Об этом Наталья сообщила в комментарии "Украинской правде".

"Я – фрилансер. У меня нет постоянных заказчиков. Все разово. Я переселенка. С 2014-го не живу дома из-за проукраинской позиции. Два года жила в Днепре. В прошлом году переехала во Львов. Из-за незнания специфики региона меня здесь не хотели брать даже в информагентства", - рассказала она.

"Работу подкидывали друзья - коллеги. Давали мой номер, я искала оператора и снимала", - пояснила она.

Так выходили материалы о переселенцах, шахматных турнирах, экскурсиях детей из прифронтовой зоны, недавно снимала промо для "Чести профессии".

"Этот звонок был обычный. Ко мне обратилось не российское ТВ, а продюсерский центр, агентство и его представитель Ирина Камышева (живет в оккупированном Крыму, работает в компании Video Idea Production - УП). Сказала, что нужно снять видео для Reuters", - рассказала она.

Камышева, по ее словам, ставила задачу собрать материал о ситуации, снять людей, которые едут, спросить: куда, как давно оформили паспорт, делали ли визу, увеличился ли поток людей, были ли те, кто впервые ехал без визы.

"Речь о первом дне безвиза Нужно снять видео, записать синхроны, залить в интернет, и ссылки передать заказчику. Дальнейшая судьба видео не обсуждалась", - сказала она.

Наталья рассказала, что все эти интервью были записаны и переданы. Но в сюжет RT взяли лишь отрывок из одного из синхронов. Она продемонстрировала УП все записи, а также позволила УП опубликовать полный разговор с представительницей погранслужбы, часть которого использовали RT.

По ее словам, когда выяснилось, что отснятый материал попал на Russia Today, Трофимова написала туда запрос, откуда у них взялась эта запись. В RT подтвердили, что материал им передала Video Idea Production.

Запрос Натальи и ответ от Russia Today

После этого Наталья обратилась в агентство Video Idea Production, текст запроса она также переслала "Украинской правде".

В VIP в ответ заявили, что действительно передали запись на RT, подтвердили, что Камышева является их сотрудником. Также в агентстве сообщили, что проводят внутреннее расследование.

Сама Камышева на запросы "Украинской правды" в ФБ не отвечает, хотя читает их.

Трофимова также рассказала, что ей так и не заплатили за сюжет.

"Оплату обещали после - 1.5 тыс. грн + бензин. Устно, без договоров. За сюжет нам так и не заплатили. По сути, кроме того, что меня обманули, назвавшись другим агентством, нам не заплатили за сюжет, а, получается, украли наше видео. Я не хочу этих денег. Если получу, то отдам детям ", - сказала она.

Наталья также объяснила, почему ее аккредитовали на пограничном посту, как журналистку телеканала "Украина".

"Аккредитовывали на шлагбауме, ручкой. Я назвала ФИО, записали под фамилией оператора (у которого было удостоверение телеканала "Украина" - УП). Вот так получилась аккредитация. И да, к сожалению, получилось, что мы снимали на технику канала", - сказала Трофимова.

На вопрос о том, что руководитель пресс-службы Западной ГПС Владимир Шеремет утверждает, что Наталья призналась ему, что делала материал для РТ, она ответила:

"Я ему сказала, что я не снимала для ТРК "Украина", что я фрилансер. Про канал Russia Today я узнала от него".

Как известно, 13 июня разгорелся скандал, когда оказалось, что на российском пропагандистском канале Russia Today вышел манипулятивный материал, снятый украинскими журналистами ТРК Украина.

Оператор ТРК "Украина" Василий Скопик заявил, что не знал, что его видео попадет на Russia Today, и написал заявление об увольнении с телеканала "Украина" из-за этого сюжета. На канале началось внутреннее расследование.

Оксана Коваленко, УП