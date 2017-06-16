Українська журналістка: Відео, що вийшло на Russia Today, замовляли нібито для Reuters

Українська журналістка Наталя Трофимова, чий матеріал про перший день безвізу на кордоні з Польщею вийшов у перекрученому вигляді на російському пропагандистському каналі Russia Today, заявляє, що її просили зробити зйомку для Reuters.

Про це Наталя повідомила в коментарі "Українській правді".

"Я - фрілансер. У мене немає постійних замовників. Все разово. Я переселенка. З 2014-го не живу вдома через проукраїнську позицію. Два роки жила в Дніпрі. У минулому році переїхала до Львова. Через незнання специфіки регіону мене тут не хотіли брати навіть в інформагенції", - розповіла вона.

"Роботу підкидали друзі - колеги. Давали мій номер, я шукала оператора і знімала", - пояснила вона.

Так виходили матеріали про переселенців, шахові турніри, екскурсії дітей з прифронтової зони, нещодавно вона знімала промо для "Честі професії".

"Цей дзвінок був звичайний. До мене звернулося не російське ТБ, а продюсерський центр, агентство і його представник Ірина Камишева (з Криму, компанія Video Idea Production - УП). Сказала, що потрібно зняти відео для Reuters", - розповіла вона.

Камишева, за її словами, ставила завдання зібрати матеріал про ситуацію, зняти людей, які їдуть, запитати: куди, як давно оформили паспорт, чи робили візу, чи збільшився потік людей, чи були ті, хто вперше їхав без візи.

"Мова про перший день безвізу. Потрібно було зняти відео, записати синхрони, залити в інтернет, а посилання передати замовнику. Подальша доля відео не обговорювалася", - сказала вона.

Наталя розповіла, що всі ці інтерв'ю були записані і передані.

Але в сюжет RT взяли лише уривок з одного з синхронів. Вона продемонструвала УП всі записи. А також дозволила УП опублікувати повну розмову з представницею прикордонної служби, щоб було видно, яку саме частину використовували RT.

За її словами, коли з'ясувалося, що відзнятий матеріал потрапив на Russia Today, Трофимова написала туди запит з питанням, звідки у них взялася ця запис. У RT підтвердили, що матеріал їм передала Video Idea Production.

Після цього Наталя звернулася в агентство Video Idea Production, текст запиту вона також переслала "Українській правді".

У VIP у відповідь заявили, що дійсно передали запис на RT, підтвердили, що Камишева є їхнім співробітником. Також в агентстві повідомили, що проводять внутрішнє розслідування.

Сама Камишева на запити "Української правди" в ФБ не відповідає, хоча читає їх.

Трофимова також розповіла, що їй так і не заплатили за сюжет.

"Оплату обіцяли після - 1.5 тис. грн + бензин. Усно, без договорів. За сюжет нам так і не заплатили. По суті, крім того, що мене обдурили, назвавшись іншим агентством, нам не заплатили за сюжет, а, виходить, вкрали наше відео. Я не хочу цих грошей. Якщо отримаю, то віддам дітям", - сказала вона.

Наталя також пояснила, чому її акредитували на прикордонному посту, як журналістку телеканалу "Україна".

"Акредитували на шлагбаумі, ручкою. Я назвала ПІБ, записали під прізвищем оператора (у якого було посвідчення телеканалу" Україна "- УП). Ось так вийшла акредитація. І так, на жаль, вийшло, що ми знімали на техніку каналу", - сказала Трофимова.

На питання про те, що керівник прес-служби Західної ДПС Володимир Шеремет стверджує, що Наталія зізналася йому, що робила матеріал для РТ, вона відповіла:

"Я йому сказала, що я не знімала для ТРК "Україна", що я фрілансер. Про канал Russia Today я дізналася від нього".

Як відомо, 13 червня розгорівся скандал, коли виявилося, що на російському пропагандистському каналі Russia Today вийшов маніпулятивний матеріал, знятий українськими журналістами ТРК Україна.

Оператор ТРК "Україна" Василь Скопик заявив, що не знав, що його відео потрапить на Russia Today, і написав заяву про звільнення з телеканалу "Україна" через цей сюжет.

Оксана Коваленко, УП