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Главный инспектор Киевской таможни, убегая от СБУ, устроил ДТП

Пятница, 16 июня 2017, 18:35

Главного государственного инспектора управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни разоблачили на взятке.

Об этом в пятницу сообщается на сайте СБУ.

Операцию проводили сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой.

Указывается, что силовики задокументировали получение "семи с половиной тысяч долларов США от импортера бытовой техники за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товара".

Согласно информации, главного инспектора задержали на окраине Киева возле одного из торгово-развлекательных центров во время получения части взятки.

"Злоумышленник пытался на собственном автомобиле скрыться с места происшествия, спровоцировав масштабную дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали граждане. В ходе обысков по месту работы и жительства главного инспектора, сотрудники СБ Украины изъяли большое количество валюты и записи с отметками о получении взяток от компаний-импортерив", - говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц Киевской таможни, задействованных в уголовном сделке.

Украинская правда

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Темы: КиевтаможняСБУ
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