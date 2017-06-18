Задержанных во время Марша равенства отпустили

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Воскресенье, 18 июня 2017, 14:48

Всех 6 задержанных во время Марша равенства отпустили из Шевченковского райотдела.

Об этом сообщает корреспондент канала "112 Украина".

5 задержанных отпустили раньше, а одного - после 14:00.

После этого от райотдела пошла также группа поддержки задержанных националистов.

По словам последнего из освобожденных протестующих против проведения Марша равенства, он является участником Правого сектора.

Он утверждает, что полиция задержала его с нарушениями.

Также, по его словам, никто из задержанных не подписал составленные полицией протоколы, и через несколько дней суд должен решить, будет ли к ним применено наказание.

Как сообщалось, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша. В результате было задержано 6 человек, двое полицейских получили незначительные травмы. 

Украинская правда

Темы: ЛГБТ Киев полиция
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