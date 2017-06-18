Затриманих під час Маршу рівності відпустили

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Неділя, 18 червня 2017, 14:48

Усіх 6 затриманих під час Маршу рівності відпустили з Шевченківського райвідділку.

Про це повідомляє кореспондент каналу "112 Україна".

5 затриманих відпустили раніше, а одного – після 14:00.

Після цього від райвідділку пішла також група підтримки затриманих націоналістів.

За словами останнього зі звільнених учасників протесту проти проведення Маршу рівності, він є учасником Правого сектору. Він стверджує, що поліція затримала його з порушеннями.

Також, за його словами, ніхто з затриманих не підписав складені поліцією протоколи, і через кілька днів суд має вирішити, чи буде до них застосовано покарання.

Як повідомлялося, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу. В результаті 6 осіб було затримано, двоє поліцейських отримали незначні травми.

Українська правда

Теми: ЛГБТ Київ поліція
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