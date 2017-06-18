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Конфлікт противників Маршу рівності з поліцією: є затримані

Неділя, 18 червня 2017, 11:10
Конфлікт противників Маршу рівності з поліцією: є затримані

На вулиці Володимирській у Києві затримано трьох противників проведення Маршу рівності.

Про це повідомляє кореспондент "112 Україна".

Раніше між противниками Маршу та правоохоронцями сталися сутички.

Поліція затримала противників Маршу рівності
Поліція затримала противників Маршу рівності

"За кілька хвилин до початку руху Маршу рівності поліція взяла в кільце противників Маршу. Противники зрозуміли, що учасники маршу змінили маршрут і намагалися прорвати кільце, було кілька спроб. Але кінна поліція їм не дала пройти ні в парк Шевченка, ні в бік Будинку вчителя. Під час цих спроб підірвали петарду або вибуховий пакет, вибух був досить сильний, але ніхто не постраждав. Сутички були 3-4 хвилини. Після цього спроб порватися більше не було", - повідомив кореспондент каналу.

Як пізніше повідомила прес-служба Нацполіції, шістьох осіб, які намагалися прорвати кордон поліції, доставляють до відділку, аби з’ясувати їхні дані і надати правову кваліфікацію їхнім діям.

Водночас начальник Управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля в коментарі "112 Україна" повідомив, що затримано 7 людей.

Разом з тим, представник київського осередку "Правого сектору" повідомив телеканалу, що серед затриманих – депутат Київради від партії "Свобода" Володимир Назаренко.

Як повідомлялося, Марш рівності закінчився без серйозних провокацій.

Українська правда

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Теми: Київ
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