Во время охраны Марша равенства пострадали двое полицейских

Двое полицейских получили легкие травмы при обеспечении порядка на Марше равенства, участники шествия не пострадали.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины – начальник НУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"За помощью обратилось двое полицейских, но это небольшие царапины, без госпитализации", - добавил Крищенко.

По его словам, было задержано 6 человек, которые сейчас находятся в Шевченковском районном управлении ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве. Кроме того, правоохранители изъяли некоторое количество балаклав, пиротехнических средств и медицинских масок.

"Со стороны организаторов и участников акции "КиевПрайд" пострадавших нет. Все уже разъехались. В тех местах, где они выходили, были усилены наряды (полиции)", - подчеркнул Крищенко.

При этом он указал, что охрана общественного порядка в Киеве в воскресенье будет осуществляться в усиленном режиме фактически до вечера.

Как сообщалось, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша.