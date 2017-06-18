Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во время охраны Марша равенства пострадали двое полицейских

Воскресенье, 18 июня 2017, 12:39

Двое полицейских получили легкие травмы при обеспечении порядка на Марше равенства, участники шествия не пострадали.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Украины – начальник НУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"За помощью обратилось двое полицейских, но это небольшие царапины, без госпитализации", - добавил Крищенко.

По его словам, было задержано 6 человек, которые сейчас находятся в Шевченковском районном управлении ГУ Нацполиции Украины в г.Киеве. Кроме того, правоохранители изъяли некоторое количество балаклав, пиротехнических средств и медицинских масок.

"Со стороны организаторов и участников акции "КиевПрайд" пострадавших нет. Все уже разъехались. В тех местах, где они выходили, были усилены наряды (полиции)", - подчеркнул Крищенко.

При этом он указал, что охрана общественного порядка в Киеве в воскресенье будет осуществляться в усиленном режиме фактически до вечера.

Как сообщалось, Марш равенства в Киеве прошел без серьезных провокаций, однако произошел конфликт между полицией и противниками Марша.

Темы: ЛГБТКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
ЛГБТ
37 государств вместе с Украиной призвали Венгрию не дискриминировать ЛГБТ
Ирландия отменит предыдущие уголовные обвинения за гомосексуальные отношения
Эстония первой из стран Балтии узаконила однополые браки
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: