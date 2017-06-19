Задержанные налоговики дают показания против Клименко – ГПУ

Следствие собрало обличительные показания о деятельности так называемых "программных предприятий", участвовавших в схеме уклонения от уплаты налогов.



Есть доказательства нарушений и со стороны экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, сообщает Генеральная прокуратура.



"Один из бывших руководителей областной налоговой администрации раскрыл механизм обеспечения деятельности указанных схем со стороны налоговых органов, начиная от министерства доходов и сборов Украины, заканчивая районной налоговой инспекцией, где на учете находились "программные предприятия", – сказано в сообщении.



"Также раскрыты условия работы предприятий реального сектора экономики с так называемыми "налоговыми площадками" и задействованные в указанных схемах должностные лица налоговых органов", – добавляет Генпрокуратура.



Главная военная прокуратура ГПУ продолжает допросы как бывших, так и действующих работников налоговых органов в рамках уголовного производства по "программным предприятиям".



"Программными предприятиями" следователи называют "созданные преступной организацией во главе с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко фиктивные субъекты предпринимательской деятельности, которые использовались для уклонения от уплаты налогов". Их не проверяли.

Как известно, 14 июня прокуратура заочно сообщила экс-министру доходов и сборов Александру Клименко о подозрении в создании и участии в преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

24 мая глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,921 млрд гривен.

В тот же день правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках одномоментной антикоррупционной операции.



Генпрокурор Юрий Луценко ожидал завершения судебного процесса о хищении государственных средств Александром Клименко до конца этого лета.