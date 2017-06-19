На отдых в Крым планируют ехать только 1% украинцев

В отпуск собираются ехать 27% украинцев, на первом месте по популярности - Карпаты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, на первом месте по популярности среди украинцев как направление для отдыха - Карпаты, туда собираются 10% украинцев. На втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (8%), к родственникам в деревню планируют ехать 5% опрошенных; количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границу составляет 3%, в Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

Не определились с отпуском 14% опрошенных. Не планируют отдыхать 59% украинцев.

Это количество уменьшилось по сравнению с 2016 годом (было 63%). Количество тех, кто не имеет возможности уехать составляет 22% (в 2016 было 25%).

Больше всего тех, кто не планирует куда-то ехать на отдых среди людей с начальным образованием (85%), меньше всего - с высшим (42%).



Опрос проводился 19 - 28 мая 2017 Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет .

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает:

3,3% - для показателей близких к 50%,

2,8% - для показателей близких к 25%,

2,0% - для показателей близких к 10%,

1,4% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда