Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На отдых в Крым планируют ехать только 1% украинцев

Понедельник, 19 июня 2017, 18:09

В отпуск собираются ехать 27% украинцев, на первом месте по популярности - Карпаты.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, на первом месте по популярности среди украинцев как направление для отдыха - Карпаты, туда собираются 10% украинцев. На втором месте по популярности - отдых на дачах и загородных домах (8%), к родственникам в деревню планируют ехать 5% опрошенных; количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границу составляет 3%, в Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

Не определились с отпуском 14% опрошенных. Не планируют отдыхать 59% украинцев.

Это количество уменьшилось по сравнению с 2016 годом (было 63%). Количество тех, кто не имеет возможности уехать составляет 22% (в 2016 было 25%).

Больше всего тех, кто не планирует куда-то ехать на отдых среди людей с начальным образованием (85%), меньше всего - с высшим (42%).
 

 

Опрос проводился 19 - 28 мая 2017 Киевским международным институтом социологии (КМИС). Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет .

В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает:

3,3% - для показателей близких к 50%,
2,8% - для показателей близких к 25%,
2,0% - для показателей близких к 10%,
1,4% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда

Темы: Крым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
13:14
Россияне на ВОТ увеличат количество Росгвардии и ФСБ из-за провала паспортизации - ГУР
13:03
В оккупированный Мариуполь свезли 50 тысяч мигрантов из РФ и Центральной Азии – ЦНС 
13:01
Залужный на Совете Украина-НАТО расскажет о состоянии дел на фронте
12:54
Столтенберг: США не выйдут из НАТО, несмотря на позицию Трампа
12:53
На Кипре фиксируют массовый уход российских компаний из страны: причина
12:50
видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
Все новости...
Реклама: