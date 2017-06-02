Задержан начальник райотдела полиции Обухова

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Пятница, 2 июня 2017, 11:33

В деле о попытке похищении экс-гражданина РФ задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.

Эту информацию Украинской правде подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, он задержан в деле о попытке похищения экс-гражданина РФ.

Она не уточнила имени полицейского.

По информации УП, это Денис Ярославский.

 
ФБ Ярославского

Ранее в пятницу генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

По его словам, в состав группы входил начальник райотдела полиции.

Украинская правда

Темы: полиция
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