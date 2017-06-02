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Экс-гражданина РФ пытались похитить и вывезти в Россию - Луценко

Пятница, 2 июня 2017, 09:04
Экс-гражданина РФ пытались похитить и вывезти в Россию - Луценко

Прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

Об этом на своей странице Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн ​​долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом ", - сообщил Луценко.

 

"При получении "аванса" в размере 100 000 долларов США, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последние были задержаны по подозрению в совершении уголовных преступлений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - добавил он.

 
 
все фото фб Луценко

Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа лиц.

По сообщению Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

В пятницу прокуратура Киевской области будет обращаться в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда

Темы: ГенпрокуратураРосcия
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