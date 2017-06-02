Силы АТО не ведут активных наступательных действий – штаб

Украинские военные не ведут активных наступательных действий в зоне АТО, а лишь переносят опорные и наблюдательные пункты для обеспечения безопасности.



Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге 2 июня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.



"Украинские военные не проводят наступательных действий, не пересекают линию разграничения, которая была определена Минскими договоренностями", – подчеркнул он.



Полковник объяснил, что в ходе боевых действий, в результате активности врага командование бригад, находящихся у линии разграничения, время от времени принимает решение о переносе опорных пунктов и наблюдательных постов, чтобы обезопасить жизнь военнослужащих и улучшить свои боевые позиции в инженерном плане.



"Потому что противник время от времени хорошо пристреливается и, чтобы не подвергать наш личный состав опасности постоянных артиллерийских или минометных обстрелов, принимается решение о переносе позиций украинских военных", – сказал Лысенко.



"Но еще раз подчеркну: активных наступательных действий и пересечения линии разграничения не происходит. Украина четко придерживается Минских договоренностей", - еще раз подчеркнул он.



Как сообщалось, 2 июня стало известно, что украинские бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассе (Донецкая область), где были оборудованы новые позиции.



Указывается, что таким образом бойцы улучшили свое тактическое положение.



Украинская правда