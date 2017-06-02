Украинские бойцы 93-й бригады продвинулись в зоне АТО на 1,5 км

Украинские бойцы 93-й отдельной гвардейской механизированной Харьковской бригады продвинулись вперед на расстояние около 1,5 км ближе к Бахмутской трассы (Донецкая область), где были оборудованы новые позиции.



Об этом в пятницу сообщает пресс-служба бригады на своей странице в Facebook.



Указывается, что таким образом бойцы улучшили свое тактическое положение.



"Линию фронта удалось немного выровнять, а занятия господствующих высот позволило лучше контролировать противника и иметь выгодные условия для обороны", - сообщили в бригаде.



"После проведения подготовительных мероприятий и разминирования (а террористы установили в хаотичном порядке множество мин и взрывных устройств, в том числе и запрещенных международными конвенциями), механизированные подразделения бригады вышли вперед, в отдельных случаях сократив расстояние до позиций врага до 200 метров, и закрепились", - говорится в сообщении.



В бригаде отметили, что территория, освобожденная и взятая под контроль военнослужащими 93-й ОМБр, по Минским соглашениям должна была быть передана Украине, "что и было сделано украинскими воинами в ходе тщательно подготовленной, хорошо спланированной и реализованной операции".



Согласно информации потери среди личного состава соединения во время операции отсутствуют.



Украинская правда