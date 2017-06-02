Суд отказался изменить меру пресечения Насирову

Соломенский районный суд Киева отказал отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насиров в просмотре меры пресечения.



Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.



Согласно информации источника, Насиров обратился в суд с ходатайством об изменении меры с целью выезда за пределы Украины на лечение и, соответственно, возвращение внесенного залога.



Суд отказал в изменении меры пресечения.



Как известно, детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.



Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.



7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.



Тогда, 13 марта, Насиров с адвокатами уже обжаловали в апелляционном суде меру пресечения, однако безуспешно.



Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.



Позже Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поезда на лечение в США.



30 мая детективы НАБУ отказали ему.



Украинская правда