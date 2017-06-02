Заместитель Петренко возглавит Центр правовой помощи

Заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз стал победителем конкурса на должность директора Центра правовой помощи.



Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Соответствующее решение было принято и.о. государственного секретаря Министерства юстиции Еленой Косолаповой по результатам конкурса.



"Мне на рассмотрение были предоставлены предложения по 2 кандидатов - Павел Мороз и Алексей Шевчук. Вчера я лично провела собеседования с этими кандидатами, в ходе которых я заслушала видение развития системы бесплатной правовой помощи. Также мы проанализировали управленческий опыт кандидатов. На основании собеседований я приняла решение об избрании кандидатом на должность директора Координационного центра господина Мороза", - цитирует пресс-служба слова Косолаповой.



В целом документы на участие в конкурсе подало восемь кандидатов, двое из них были не допущены к конкурсу из-за отсутствия достаточного опыта работы, предусмотренного условиями проведения конкурса.



Минюст утвердил порядок проведения конкурса на должность директора центра 12 мая.



Как известно, 1 июня Открытая общественная платформа развития украинской системы бесплатной правовой помощи заявила, что Минюст влияние на процедуру проведения конкурса на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.



В апреле 19 общественных организаций призвали Минюст безотлагательно провести конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.



Украинская правда