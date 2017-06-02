ГПУ подозревает еще двух чиновников в земельных аферах в Харькове

Генеральная прокуратура подозревает еще двух чиновников в земельных махинациях в Харькове.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Следствие также подозревает в земельных аферах бывшего начальника управления градостроительства и архитектуры Харьковского горсовета и его заместителя.

"Указанные должностные лица, действуя в составе организованной группы совместно с другими лицами, способствовали завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью 25,1178 га, чем нанесли ущерб территориальной общине Харькова на сумму почти 135 млн грн. Кроме того, эти лица занимали свои должности более 10 лет и были подчинены заместителю Харьковского городского головы, которой 23 марта также сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений", - сообщают в Генпрокуратуре.

По версии следствия, в 2008-2014 годах харьковские чиновники незаконно присваивали земельные участки города общей площадью более 650 га и стоимостью более 4 миллиардов гривен.

12 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн.

По данным следствия, Овинникова способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, чем нанесла убытки громаде на общую сумму почти 129 млн грн.

Украинская правда