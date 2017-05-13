В Генпрокуратуре рассказали подробности дела заместителя Кернеса
Заммэра Харькова Татьяна Овинникова способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, чем нанесла убытки громаде на общую сумму почти 129 млн грн.
Об этом сообщили в ГПУ 13 мая.
По данным ГПУ, Главное следственное управление проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений по статьям "мошенничество" (ч. 4 ст. 190), "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч. 5 ст . 191), "создание преступной организации" (ч. 1 ст. 255) и "злоупотребление властью или служебным положение" (ч. 2 ст. 364).
В Генпрокуратуре напомнили, что должностные лица Харьковского горсовета в течение 2008-2014 годов создали более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4 млрд грн.
Установлено, что к совершению указанных преступлений причастна экс-заместитель городского головы - директор Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, которая сейчас занимает должность заммэра по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского горсовета.
"Ей сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть пособничестве в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г.Харькова в интересах третьих лиц ", - отметили в ГПУ.
"Указанное лицо способствовало завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, чем нанесло убытки громаде Харькова на общую сумму почти 129 млн грн. Апелляционным судом Киева в отношении чиновницы применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в размере 30 млн грн ", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственныедействия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенных уголовных преступлений и всех причастных к их совершению лиц.
Как известно, 12 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн.
Украинская правда