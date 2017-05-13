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Суд дозволив заарештувати заступницю Кернеса

Субота, 13 травня 2017, 01:45
Суд дозволив заарештувати заступницю Кернеса

Апеляційний суд  Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови  Харкова Тетяни Овіннікової.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко в facebook.

Суд дозволив арешт Овіннікової з правом застави 30 млн грн.

"Апеляційний суд м. Києва погодив клопотання про арешт одного з ймовірних членів організованої злочинної групи - заступника міського голови м. Харкова Овіннікової з можливістю застави в 30 млн грн", - написав він.

Йдеться про справу розкрадання 650 га землі керівництвом харківської міської ради.

За даним слідчих, заступниця мера, порушуючи законодавство й регламент міськради, "впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та у підпорядкованих їм структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їхніх членів".

При цьому вона діяла за змовою і в інтересах "засновників та членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – осіб наближених до високопосадовців Харківської міської ради", вважають слідчі.

Теми: ХарківГенпрокуратурасудКернес
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