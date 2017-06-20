МИД работает над созданием механизма по деоккупации Крыму

Украинские дипломаты работают над созданием международного механизма по деоккупации Крыма.

Об этом рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в эфире Радио Свобода.

"Механизм деоккупации Крыма мы строим благодаря имеющимся инструментам на различных международных площадках. Вы помните, в прошлом году была очень мощная резолюция Генассамблеи ООН по ситуации в области прав человека. Эта тема движется на площадке Совета Европы. Мы стремимся к тому, чтобы такой механизм был создан, хотя, конечно, сегодня у всех на устах переговоры в нормандском и Минском форматах для того, чтобы остановить кровавую войну, которую ведет Россия на Донбассе", - сказал Макеев.

Он также отметил, что санкции остаются наиболее эффективным из имеющихся у украинских партнеров инструментов давления на Россию.

"Санкционные политика наряду с политикой изоляции и международного политического давления являются теми невоенными инструментами, которые должны заставить Россию прекратить агрессию против Украины", - сказал Макеев.

В этом году представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявлял, что пришло время разработать и запустить международный переговорный механизм для деоккупации Крыма.