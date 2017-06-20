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МЗС працює над створенням механізму з деокупації Криму

Вівторок, 20 червня 2017, 06:47

Українські дипломати працюють над створенням міжнародного механізму з деокупації Криму.

Про це розповів директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв в ефірі Радіо Свобода.

"Механізм деокупації Криму ми будуємо завдяки наявним інструментам на різних міжнародних майданчиках. Ви пам'ятаєте, минулого року була дуже потужна резолюція Генасамблеї ООН із ситуації в галузі прав людини. Ця тема рухається на майданчику Ради Європи. Ми прагнемо до того, щоб такий механізм був створений, хоча, звичайно, сьогодні в усіх на устах переговори в нормандському й Мінському форматах для того, щоб зупинити криваву війну, яку веде Росія на Донбасі", – сказав Макєєв.

Він також зазначив, що санкції залишаються найбільш ефективним із наявних в українських партнерів інструментів тиску на Росію.

"Санкційна політика поряд із політикою ізоляції й міжнародного політичного тиску є тими невійськовими інструментами, які повинні змусити Росію припинити агресію проти України", – сказав Макєєв.

Цього року представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявляв, що настав час розробити й запустити міжнародний переговорний механізм для деокупації Криму.

Теми: КримМЗС
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