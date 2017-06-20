Россия бросила на Донбасс военных из Пензы – ГУР

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Вторник, 20 июня 2017, 13:28

На неконтролируемую территорию Донбасса прибыли российские военные из Пензенской области РФ.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны по АТО, полковник Александр Мотузяник.

"По сообщению ГРУ, на оккупированную территорию, речь идет о Дебальцево и Горловке, прибыла группа российских военных на автомобилях с номерами, зарезервированными за Пензенской областью. Там, в частности, дислоцируются 2 части - учебный центр ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления), готовит артиллеристов, а также 594 полк Российской гвардии", - сказал Мотузяник.

Как известно, в понедельник, 19 июня, генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Розмазнин сообщил, что украинские войска 18 июня задержали выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии, которые якобы случайно оказались на Донбассе.

Украинская правда

Темы: Донбасс
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