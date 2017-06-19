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Розмазнин: На Донбассе задержали выпускников Санкт-Петербургской медакадемии

Понедельник, 19 июня 2017, 19:46

Украинские военные в воскресенье задержали выпускников Санкт-Петербургской медицинской академии, которые якобы случайно оказались на Донбассе.

Об этом сообщил генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Розмазнин журналистам в Краматорске, пишет "ОстроВ".

"Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих – ред.), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело", - сказал он.

Генерал-майор отметил, что задержания российских военнослужащих в зоне АТО происходит достаточно часто, просто информация об этом не обнародуется в прессе.

"Регулярно задерживаем (российских военных – ред.), сказать, что каждый день - это будет неправда, но довольно часто", - сказал замкомандующего АТО.

Количество задержанных он уточнять не стал.

Темы: ДонбассРосcия
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