Розенблат и Поляков вносили изменения в законы за деньги - Холодницкий

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Вторник, 20 июня 2017, 14:40

Народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Об этом в ходе брифинга во вторник заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Сытник сообщил, что в целом по этому делу на сегодня 6 лицам сообщено о подозрении 2 - охранника нардепа, помощник, 3 представителя объединения "Депутатский контроль".

По словам Холодницкого, депутаты получали денежные средства от представителя предприятия-нерезидента Украины, который вышел на депутатов для налаживания добычи янтаря, причем предложив изменить налоговый и таможенный кодекс.

"Поляков привлек к этому Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря", - отметил он.

"За выгоду Розенблат и Поляков внесли правки в законопроекты. Это правки по уменьшению ренты за добычу янтаря. За эти изменения они получили 15 000 долларов", - пояснил Холодницкий.

Роман Кравец, УП

Темы: Антикоррупционная прокуратура Верховная Рада
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