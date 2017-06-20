Розенблат и Поляков вносили изменения в законы за деньги - Холодницкий

Народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Об этом в ходе брифинга во вторник заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Сытник сообщил, что в целом по этому делу на сегодня 6 лицам сообщено о подозрении 2 - охранника нардепа, помощник, 3 представителя объединения "Депутатский контроль".

По словам Холодницкого, депутаты получали денежные средства от представителя предприятия-нерезидента Украины, который вышел на депутатов для налаживания добычи янтаря, причем предложив изменить налоговый и таможенный кодекс.

"Поляков привлек к этому Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря", - отметил он.

"За выгоду Розенблат и Поляков внесли правки в законопроекты. Это правки по уменьшению ренты за добычу янтаря. За эти изменения они получили 15 000 долларов", - пояснил Холодницкий.

Роман Кравец, УП