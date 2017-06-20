Сытник: Поляков с перепугу выхватил у детектива камеру и не вернул

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Вторник, 20 июня 2017, 15:27

Руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро опровергают давление на народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова и его родных при проведении обыска по делу о взяточничестве.

Об этом руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник сказали на брифинге во вторник, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Холодницкого, в рамках обысков были изъяты предметы, имеющие значение для дела, но все происходило в рамках действующего законодательства.

Сытник кроме того рассказал, что Поляков изъял у детектива НАБУ видеокамеру и не вернул ее.

"Народный депутат Поляков с перепугу выхватил из рук детектива камеру, на которую фиксировалось проведения следственных действий - обыска, и ее не вернул. Я надеюсь, что Антикоррупционная прокуратура согласует подозрение еще по одному эпизоду преступной деятельности", – пошутил Сытник.

Как известно, ранее народный депутат Максим Поляков назвал действия Национального антикоррупционного бюро Украины "политическим заказом" и заявил о давлении на его жену и помощников.

Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Розенблата и Полякова.

Валентина Романенко, УП

Темы: взятка янтарь Антикоррупционная прокуратура НАБУ
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