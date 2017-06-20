Ситник: Поляков з переляку вихопив у детектива камеру і не повернув

3913 переглядів
0
Вівторок, 20 червня 2017, 15:27

Керівники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро спростовують тиск на народного депутата від фракції "Народний фронт" Максима Полякова та його рідних при проведенні обшуку у справі про хабарництво.

Про це керівник САП Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник сказали на брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Холодницького в рамках обшуків були вилучені предмети, які мають значення для справи, але все відбувалося в рамках чинного законодавства.

Ситник крім того розповів, що Поляков вилучив у детектива НАБУ відеокамеру та не повернув її.

"Народний депутат Поляков з переляку вихопив з рук детектива камеру, на яку фіксувалося проведення слідчих дій – обшуку, і її не повернув. Я сподіваюсь, що Антикорупційна прокуратура погодить підозру ще за одним епізодом злочинної діяльності", – пожартував Ситник.

Як відомо, раніше народний депутат Максим Поляков назвав дії Національного антикорупційного бюро України "політичним замовленням" та заявив про тиск на його дружину і помічників.

Як повідомлялося, антикорупційні органи заявили, що Розенблат і Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

19 червня НАБУ і САП затримали 3 помічників народних депутатів, охоронця і двох представників громадської організації за підозрою в отриманні 300 тисяч доларів хабара для передачі Розенблату і Полякову.

До Генеральної прокуратури направлено подання на притягнення до відповідальності народних депутатів Розенблата і Полякова.

Валентина Романенко, УП

Теми: хабар бурштин Антикорупційна прокуратура НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ хоче, щоб з Розенблата і Полякова зняли недоторканність 20 червня 2017, 14:29
У Львові затримали прокурора з 260 тис. за причетність до рейдерства 17 червня 2017, 19:02
Майор поліції вимагав $15 тисяч від ГО, яка консультує іноземців 14 червня 2017, 15:30
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Супрун не побачила у Львові надзвичайної ситуації зі сміттям
У справі Розенблата-Полякова затримано шестеро осіб
Розенблату і Полякову загрожує 12 років тюрми – Ситник
Холодницький підписав подання на Довгого
Усі новини
Зловити фокус

Вчені радять, як змусити мозок працювати

Книги

"Забагато щастя": Уривок з оповідання Еліс Манро