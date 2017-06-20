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НАБУ хочет, чтобы с Розенблатта и Полякова сняли неприкосновенность

Вторник, 20 июня 2017, 14:29

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Об этом сообщил руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на специальном брифинге во вторник.

"Представление о снятии депутатского иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова направлены генеральному прокурору. Надеюсь, что генеральный прокурор оперативно отреагирует на эти письма и направит представления в Верховную Раду", - сказал Сытник.

Он также выразил надежду, что за 2 пленарные недели Верховная Рада сможет рассмотреть эти представления.

По словам Сытника, доказательной базы, собранной прокурорами и детективами, достаточно для предъявления обвинений во взяточничестве.

Руководитель САП отметил, что нынешнее дело о взяточничестве получено в результате реализации агентурной операции.

Сытник отметил, указанная спецоперация проводилась совместно с Федеральным бюро расследований США.

Ранее на брифинге также было сообщено, что народные депутаты Борислав Розенблат (БПП) и Максим Поляков ("Народный фронт") вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря.

Валентина Романенко, УП

Темы: взяткаянтарьАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
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