Аваков: В Мелитополе задержали 25 подозреваемых в дестабилизации обстановки в городе

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Среда, 21 июня 2017, 00:47

В городе Мелитополь Запорожской области задержано 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Facebook.

 Он отметил, что злоумышленники совершали преступления с марта 2017 года.

"С марта 2017 в Мелитополе начались массовые поджоги аптек и торговых палаток, потом здания Горисполкома, грабежи, разбои, похищения людей… 9 мая были попытки превратить мирную акцию в массовую драку… Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности", - отметил Аваков.

Он заявил, что для задержания преступников была разработана совместная операция Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

"Промежуточные итоги - 16 июня задержан главарь организованной преступной группировки Туча и четверо его подельников, которые занимались вымогательством, похищением людей и контролировали несколько спортивных клубов, где по оперативной информации, готовили "бойцов". Все задержанные арестованы на два месяца", - говорится в сообщении.

Остальные 20 человек были задержаны в течение следующих дней. В ходе обысков у них было изъято оружие, боеприпасы, шлемы, маски, парики, поддельные номера авто.

При этом Аваков подчеркнул, что по мнению СБУ, злоумышленников контролировали кураторы из России.

"Параллельно с криминальными статьями - открыто уголовное производство по статье 111 УК "государственная измена" - по мнению СБУ "деятельность" группы направлялась кураторами из России… Силовые структуры совместно провели 10 обысков в рамках уже этого уголовного производства. Изъято оружие и взрывчатка", - сообщил он.

Аваков добавил, что операция продолжается и число задержанных может вырасти.

"Количество подозреваемых в соучастии возрастает – к криминальным "профессионалам" присоединяются представители политикума области, некоторые экс-нардепы", - заявил он.

Ранее сообщалось, что по этому делу полиция обыскивала дом депутата от Оппоблока Валерия Горбаня.

Темы: Аваков Мелитополь полиция
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