В Запорожской области обыскивают дом депутата от Оппоблока – СМИ

В Мелитополе и в его районе проводят более 10 обысков по делу о госизмене, среди лиц, у которых ведутся следственные действия, депутат облсовета от Оппоблока Валерий Горбань.

По информации местного издания "РИА Мелитополь", Горбань до недавнего времени был руководителем районной организации партии ОБ и помощником народного депутата Евгения Балицкого - инициатора скандального шествия "Бессмертного полка" в Мелитополе 9 мая.

В то же время, как сообщает "Укринформ", в УСБУ в Запорожской области агентству рассказали о массовых обысках в Мелитопольском районе, связанных с расследованием дела о госизмене.

"На самом деле, сейчас в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области сотрудниками УСБУ в Запорожской области и ГУ Нацполиции в Запорожской области проводятся одновременно более 10 обысков. Санкционированные обыски проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, среди которых - по ст. 111 УК Украины - "Государственная измена", - рассказал помощник начальника УСБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

По неофициальным данным, которые получил "Укринформ" и которые правоохранители не подтверждают, но и не опровергают, обыски проводятся у лиц, связанных с экс-лидером "Антимайдана" Мелитополя Екатериной Уманец, которая скандально прославилась в последнее время заявлением на российском ТВ о том , что в Мелитополе люди из-за отсутствия средств на проезд расплачиваются в маршрутках солью, а также размещением в сети любительского ролика об отсутствии продуктов в городских супермаркетах. Уголовное производство по статье "Госизмена" открыто после выявления фактов получения ею средств от представителей спецслужб РФ на организацию массовых сепаратистских акций в Запорожской области.

В Национальной полиции "Украинской правде" подтвердили факт проведения следственных действий в Мелитопольском районе и сообщили, что руководит операцией СБУ.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии УП также подтвердила, что в Мелитопольском районе Запорожской области СБУ совместно с полицией проводит ряд обысков. По ее словам, одно из дел, в рамках которого ведутся следственные действия, возбуждено по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена).