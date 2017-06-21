В Белом доме заявили, что Трамп считает РФ агрессором

В администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом считают, что Москва выступает в роли агрессора на востоке Украины, и ожидают, что Россия прекратит оккупацию и выведет свои войска оттуда.

Об этом заявил во вторник во время брифинга в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, мы заявили очень четко об этом – да", - ответил он на вопрос, хочет ли Трамп, чтобы Россия ушла с Донбасса и считает ли он Москву агрессором в этом конфликте.

Спайсер подчеркнул, что "очевидно, это является одной из причин санкций (против РФ), поскольку пока они (россияне) не выйдут из Восточной Украины, мы продолжим сохранять санкции против России".

Представитель Белого дома также подтвердил, что об этом шла речь во время встречи президентов Украины и США во вторник.

В то же время, Спайсер отказался комментировать законопроект, принятый на прошлой неделе в Сенате США относительно закрепления и расширения санкций против России. Документ ждет утверждения в нижней палате американского Конгресса.

"Я думаю, надо подождать и посмотреть, как все будет происходить в Палате представителей", - отметил Спайсер, подчеркнув, что много вопросов нужно еще проработать.