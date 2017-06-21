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У Білому домі заявили, що Трамп вважає РФ агресором

Середа, 21 червня 2017, 03:43

В адміністрації США на чолі з президентом Дональдом Трампом вважають, що Москва виступає в ролі агресора на сході України, і очікують, що Росія припинить окупацію і виведе свої війська звідти.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні представник Білого дому Шон Спайсер, повідомляє "Укрінформ".

"Я думаю, ми заявили дуже чітко про це - так", - відповів він на питання, чи хоче Трамп, щоб Росія пішла з Донбасу і чи вважає він Москву агресором у цьому конфлікті.

Спайсер підкреслив, що "очевидно, це є однією з причин санкцій (проти РФ), оскільки поки вони (росіяни) не вийдуть зі Східної України, ми продовжимо зберігати санкції проти Росії".

Представник Білого дому також підтвердив, що про це йшлося під час зустрічі президентів України і США у вівторок.

У той же час, Спайсер відмовився коментувати законопроект, прийнятий минулого тижня в Сенаті США щодо закріплення і розширення санкцій проти Росії. Документ чекає затвердження в нижній палаті американського Конгресу.

"Я думаю, треба почекати і подивитися, як все буде відбуватися в Палаті представників", - зазначив Спайсер, підкресливши, що багато питань потрібно ще опрацювати.

Теми: СШАРосія
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