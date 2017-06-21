Гройсман отправил во Львов вице-премьера и экологов

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Среда, 21 июня 2017, 12:12

Во Львов 21 июня отправилась рабочая группа для решения вопроса вывоза мусора.

Об этом сообщил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я сегодня направил профильного вице-премьера по региональному развитию, руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, экологов во Львов, чтобы помочь львовянам навести порядок вместе, вывезти мусор", – сказал он.

"Самое главное, чтобы местная власть определила новый полигон, инвестировала туда средства - средства у них есть - разработала проект. Все, что нужно было разблокировать по документации по Грибовичской свалке, мы уже сделали", – заверил премьер.

В то же время Гройсман подчеркнул, что дальше нужно разработать план действий, чтобы решить проблему системно.

"Потому что, когда я слышу от местных властей Львова, что они получают кредит Европейского банка на строительство нового полигона или завода, я понимаю, что на это уйдет 3-4 года минимум, а полигон надо найти сейчас, чтобы люди жили в чистоте" - сказал Гройсман.

Премьер заверил львовян, что власти "не оставят их один на один с этой ужасной проблемой".

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Темы: Львов
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