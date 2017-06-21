Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів

До Львова 21 червня вирушила робоча група для вирішення питання вивезення сміття.

Про це повідомив на засіданні уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я сьогодні направив профільного віце-прем'єра з регіонального розвитку, керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій, екологів у Львів, щоб допомогти львів'янам навести лад разом, вивезти сміття", – сказав він.

"Найголовніше, щоб місцева влада визначила новий полігон, інвестувала туди кошти - кошти у них є – розробила проект. Все, що треба було розблокувати по документації по Грибовицькому сміттєзвалищу, ми вже зробили", – запевнив прем'єр.

Водночас Гройсман підкреслив, що далі потрібно розробити план дій, щоб вирішити проблему системно.

"Тому що, коли я чую від місцевої влади Львова, що вони отримують кредит Європейського банку на будівництво нового полігону чи заводу, я розумію, що на це піде 3-4 роки мінімум, а полігон треба знайти зараз, щоб люди жили в чистоті", – сказав Гройсман.

Прем'єр запевнив львів'ян, що влада "не залишить їх сам на сам із цією жахливою проблемою".

Читайте також: "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі"

Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду під Адміністрацією президента і чекаю на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.

Валентина Романенко, УП