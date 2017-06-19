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Березюк объявил голодовку

Понедельник, 19 июня 2017, 11:36
Березюк объявил голодовку
news.pn

Лидер Фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку.

Об этом он заявил на согласительном совете ВР в понедельник.

"Протестуя против издевательства над городом, который является символом свободы, поддерживая львовян <...> я как человек, врач и народный депутат Украины принял экстраординарное для себя решения (никогда не думал, что это решение я буду принимать в 21 веке здесь) - я объявляю голодовку, поддерживая львовян и протестуя против произвола властей в Украине в 21 веке, к сожалению", - сказал Березюк.

Кроме того, Березюк заявил, что во Львове "враг" издевается над мэром Львова.

"Львов сегодня оккупирован врагом. Год назад этот город, город свободы, который всегда был и будет на передовой борьбы за Украину во все времена, в том числе и новейшие, год назад у него пришел враг, который в течение года цинично, обманывая на каждом шагу, издевается не только над руководителем города или политической силой, издевается над людьми, которые там живут. Львовяне никогда не ложились, львовяне могут стоять рядом. Львовяне выстоят и этого врага, который является коварным и сокрушительным, обесценивающим, который убивает", - сказал ранее Березюк.

Как известно, 14 июня премьер Владимир Гройсман раскритиковал мэра Львова Андрея Садового за неспособность самостоятельно решить проблему переизбытка мусора в городе.

Садовый назвал такое заявление хамством и заявил, что ожидал от главы правительства Владимира Гройсмана "более адекватного ответа" на предупреждение об экологической угрозе, а также обратился к премьеру с призывом не бороться за рейтинги, а помочь городу решить проблему с мусором.

12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Читайте также: "Львов SOS: итоги мусорного года" и "Замкнутый круг львовского мусора"

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаСамопомич
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