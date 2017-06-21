Луценко внес в Раду представление на Розенблата

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Среда, 21 июня 2017, 18:04

Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Б. Розенблатта, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс долл".

Уголовное преступление инкриминируется ч.4 ст. 368 УК Украины.

Как известно, ранее Луценко внес в ВР представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея, депутата группы "Воля народа" Алексея Довгого, депутата из фракции Радикальной партии Андрея Лозового.

20 июня САП направила в Генеральную прокуратуру представление на привлечение к ответственности народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Украинская правда

Темы: Луценко неприкосновенность Верховная Рада
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IP: 83.143.240.---pravi21.06.2017 18:26
эт кабана Розенблата нужно сажать...люди орут сколько он денег наворовал на янтаре..стал дептатом и нас учит...хотя его не посадят свои...токо мы все вместе можем негодяев наказать
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