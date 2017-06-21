Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ просить Раду зняти недоторканість з "радикала" Лозового

Середа, 21 червня 2017, 14:30
ГПУ просить Раду зняти недоторканість з радикала Лозового

Генеральна прокуратура направила до Верховної Ради прохання надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України А.С. Лозового", - написала вона.

За інформацією "Української правди", подання вже повезли до парламенту.

Сам голова ГПУ Юрій Луценко теж прокоментував у соцмережі це звернення. За його словами, нардеп підозрюється в ухиленні від сплати податків майже на 2 мільйони гривень.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата А. Лозового, в діях якого вбачаються ознаки навмисного ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн", - написав він.

 

Як відомо, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового, якого підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.

Але пізніше подання на притягнення до відповідальності Лозового та Дейдея повернули до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

Лозовой назвав справу проти нього "політичною розправою". Пізніше нардеп заявив, що подав позов проти генпрокурора.

Кримінальне провадження стосовно Лозового проводить НАБУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенпрокуратураРадикальна партіяВерховна Радакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
Усі новини...
Реклама: