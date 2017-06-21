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Луценко вніс до ВР подання на ще одного депутата

Середа, 21 червня 2017, 17:42

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до ВР подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Є. Дейдея,в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6.1 млн грн", - написав він.

 

"Дейдей Є.С. вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3. ст. 368-2 КК України, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами", - у свою чергу пояснила речник Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці Facebook.

Як відомо, 19 травня 2017 року генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні.

Дейдей заперечив звинувачення в незаконному збагаченні та заявив, що готовий відстоювати свою невинність.

23 травня Луценко повернув до САП два подання на нардепів А.Лозового та Є.Дейдея.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураВерховна Рада
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