Стали известны подробности представления ГПУ на Лозового

1901 просмотр
0
Четверг, 22 июня 2017, 09:49

Генеральная прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Андрея Лозового по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Согласно представлению, уголовное дело по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение должностным лицом от уплаты налогов и сборов, совершенное по сговору группой лиц, или если они привели к большому ущербу), открыли 20 июня 2017 года.

Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 по 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".

В декларации о доходах за 2015 год он указал наличные средства в сумме 800 000 грн,
50 000 долларов США, 150 000 евро, а также право собственности на 24 позиции ценного движимого имущества, стоимость которого превышает 100 минимальных зарплат, установленных на 1 января отчетного года. При этом стоимость такого имущества на дату вступления его в собственность неизвестна.

В то же время, согласно сведениям контролирующих органов, Лозовой с начала 2007 года до конца 2015 года получил 234 054,6 грн, из которых 158 400,9 грн – доходы в виде зарплаты, 71 451,2 грн – стипендия, 4 202,5 ​​грн – доход от операций по продаже недвижимого имущества в 2007 году.

Внеплановой проверкой установлено, что в соответствии с налоговой информации, с учетом данных доступных реестров, общая стоимость состояния, задекларированных Лозовым, составляет 8 856 702 грн (ценное имущество – 2 923 200 грн и 5 933 502 грн – деньгами).

По подсчетам следствия, "несоответствие стоимости задекларированного имущества Лозового его наличным активам и доходам, полученным из официальных источников, составляет 8 622 647 гривен" – то есть нардеп Радикальной партии умышленно не декларировал доходы, подлежащие налогообложению.
 
"Лозовой занизил сумму налогооблагаемого дохода на 8 622 647,4 грн, что привело к неуплате в бюджет налога на доходы физических лиц за определенный период в размере 1 717 221,4 грн и военного сбора в размере 129 339,71 грн", – заявляет ГПУ в представлении

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1 846 561,1 грн, что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

По данным ГПУ, вина Лозового в уклонении от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей "объективно и убедительно подтверждается доказательствами" – в частности, документами Государственной фискальной службы и заключением экспертов по результатам "судебно-экономической экспертизы" от 31 мая 2017 года.

Алена Рощенко, УП

Темы: декларации Верховная Рада Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАПК полностью проверяет декларации полсотни чиновников 21 июня 2017, 14:43
НАБУ хочет больше узнать о квартирах Ризаненка в декларации 20 июня 2017, 14:40
Журналисты узнали, кому из чиновников принадлежат элитные яхты 20 июня 2017, 12:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ГПУ обвиняет Лозового в убытках на 1,8 миллиона неуплатой налогов
Из-за обстрелов в Донецкой области почти 400 тысяч людей оставались без воды
Хроника 22 июня. Убийство Гонгадзе приписывают маньяку, а регионалы взялись за Лозинского
Макрон планирует встречу "нормандской четверки" перед саммитом G20
Все новости
Поймать фокус

Ученые советуют, как заставить мозг работать

Книги

"Слишком много счастья": Отрывок из книги Элис Манро