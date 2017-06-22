Рада увеличила штраф за парковку на местах для инвалидов

Верховная Рада ужесточила ответственность за парковку, остановку и стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.



За законопроект №5629 проголосовали 244 народных депутатов.



Согласно документу, штраф за соответствующее правонарушение будет составлять от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 - 1700 гривен).

Такой же штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах.



Автомобили, занимающих места для инвалидов, разрешено эвакуировать.



Право оштрафовать водителей, которые занимают парковочное место, предназначенное для лиц с инвалидностью, не имея на то оснований, имеют полицейские.



Также, указывается, что право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 1521 КоАП, предоставлено должностным лицам, уполномоченным на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов, а также членам общественных организаций лиц с инвалидностью, уполномоченным на то исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских советов.



Валентина Романенко, УП