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Рада збільшила штраф за паркування на місцях для інвалідів

Четвер, 22 червня 2017, 10:27
Рада збільшила штраф за паркування на місцях для інвалідів

Верховна Рада посилила відповідальність за паркування, зупинку і стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

За законопроект №5629 проголосували 244 народних депутатів.

Згідно з документом, штраф за відповідне правопорушення складатиме від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1020 – 1700 гривень).

Такий самий штраф загрожуватиме суб'єктам господарювання за необлаштування місць для інвалідів на паркувальному майданчику або на тротуарах.

Автомобілі, що займають місця для інвалідів, дозволено евакуювати.

Право оштрафувати водіїв, які займають паркувальне місце, призначене для осіб з інвалідністю, не маючи на те підстав, мають поліцейські.

Також, вказується, що право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1521 КУпАП, надано посадовим особам, уповноваженим на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, а також членам громадських організацій осіб з інвалідністю, уповноваженим на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
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