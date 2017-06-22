ИнАУ о списке сайтов для запрета от Мининформа: Расширение цензуры

Интернет Ассоциация Украины считает, что решение Министерства информационной политики относительно сайтов, рекомендованных для запрета, создает прецедент расширение цензуры и требует отменить это решение.

Об этом говорится в письме ИнАУ в адрес МИП.

Эксперты отмечают, что принцип сетевой нейтральности, где операторы интернета не имеют права вмешиваться в трафик, проходящий через их сети - "это базовый принцип существования сети Интернет".

"Этого принципа придерживаются большинство развитых и свободных стран: США, страны Скандинавии, Нидерланды, даже Израиль, который находится в состоянии войны. Жесткую цензуру в сети внедряют только тоталитарные, такие как Россия, Иран, Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан", - подчеркивают в ИнАУ.

В ассоциации заявляют, что МИП "не имеет никакого формального права блокировать ресурсы в сети Интернет, так же, как и СБУ, которой был передан этот список": "Выдать указание о блокировании доступа к ресурсу Интернет может только суд, и только по ресурсам, распространяющим детскую порнографию (п.18 ст. 39 Закона "О телекоммуникациях").

"Если такое право будет фактическим - это может привести к превращению МИП в инструмент политической и экономической цензуры, такой как российский Роскомнадзор. Дальнейшее расширение списка цензуры и создание украинского аналога Роскомнадзора толкает Украину с европейского пути на путь стран вроде России или Ирана. Даже само название документа содержит подстрочный перевод фраз, используемых Роскомнадзором", - говорится в заявлении.

При этом в Интернет Ассоциации подчеркивают, что решение МИП несет в себе организационные и технические проблемы.

"В предложенном списке содержатся именно страницы, которые доступны по протоколам http и https. Если блокировать http ресурсы по URL, это требует установки каждым оператором и провайдером украинской части сети слишком дорогостоящего оборудования DPI, которое обеспечит блокирование именно этих URL, и сохранит доступ к другим URL этого сайта и других сайтов, которые разделяют IP-адрес с сайтом, подлежащим блокированию", - говорится в заявлении ИнАУ.

Блокировка сайта или IP-адреса полностью будет нарушением оператором (провайдером) п. 8 Общих правил предоставления телекоммуникационных услуг, что является нарушением ст. 148-2 КУАПП Украины.

"Установка системы DPI ... приведет к резкому замедлению и удорожание услуг доступа к сети. Но даже система DPI не может фильтровать ресурсы, доступные по протоколу https, так как он использует шифрование трафика. DPI-анализ https страниц требует установки каждым пользователем сети государственного сертификата доверия, полностью разрушит систему защиты трафика в сети, что в частности используется банками, транснациональными корпорациями, веб-магазинами и т.д.", - отмечают в ИнАУ.

Эксперты отмечают, что все предложенные к блокированию домены находятся в собственности РФ, а худшим следствием блокировки является "возможность DDoS-атак на критическую инфраструктуру страны путем установления IP-адресов такой инфраструктуры (банки, межбанковские системы в частности SWIFT, органы государственной власти, органы управления электросетями, критические объекты инфраструктуры связи и т.д.)".

Как известно, Министерство информационной политики передало СБУ список сайтов, которые предлагает запретить в Украине - список насчитывает 20 сайтов, среди которых novorosinform.org, novorossia.today, novoross.info тому подобное.

МИП указывает, что указанные сайты содержат информацию, которая разжигает межнациональную вражду или нарушает территориальную целостность Украины.

15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда