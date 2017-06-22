ІнАУ про список сайтів для заборони від Мінінформу: Розширення цензури

Інтернет Асоціація України вважає, що рішення Міністерства інформаційної політики України щодо сайтів, рекомендованих для заборони, створює прецедент розширення цензури та вимагає відмінити це рішення.

Про це йдеться у листі ІнАУ на адресу МІП.

Експерти зазначають, що принцип мережевої нейтральності, де оператори інтернету не мають права втручатись у трафік, що проходить крізь їх мережі — "це базовий принцип існування мережі Інтернет".

"Цього принципу дотримуються більшість розвинених та вільних країн: США, країни Скандинавії, Нідерланди, навіть Ізраїль, що перебуває у стані війни. Жорстку цензуру в мережі втілюють лише тоталітарні, такі як Росія, Іран, Китай, Білорусь, Казахстан, Узбекистан", - підкреслюють в ІнАУ.

В асоціації заявляють, що МІП "не має жодного формального права блокування ресурсів у мережі Інтернет, так само, як і СБУ, якій було передано цей список": "Видати вказівку щодо блокування доступу до ресурсу Інтернет може тільки суд, і тільки щодо ресурсів, що розповсюджують дитячу порнографію (п.18 ст. 39 Закону "Про телекомунікації").

"Якщо таке право стане фактичним — це може призвести до перетворення МІП у інструмент політичної та економічної цензури, такий як російський Роскомнадзор. Подальше розширення списку цензури та створення українського аналогу Роскомнадзору штовхає Україну з європейського шляху на шлях країн на кшталт Росії чи Ірану. Навіть сама назва документу містить підрядковий переклад фраз, що використовуються Роскомнадзор", - йдеться у заяві.

При цьому в Інтернет Асоціації підкреслюють, що рішення МІП несе у собі організаційні та технічні проблеми.

"У запропонованому списку містяться саме сторінки, які доступні по протоколах http та https. Якщо блокувати http ресурси по URL, це потребує встановлення кожним оператором та провайдером української частини мережі занадто дорогого обладнання DPI, яке забезпечить блокування саме цих URL, та збереже доступ до інших URL цього сайту та інших сайтів, що розділюють IP-адресу із сайтом, що підлягає блокуванню", - йдеться у заявів ІнАУ.

Блокування сайту або IP-адреси цілком буде порушенням оператором (провайдером) п. 8 Загальних правил надання телекомунікаційних послуг, що є порушенням статті 148-2 КУАПП України.

"Встановлення системи DPI ... призведе до різкого уповільнення та удорожчання послуг доступу до мережі. Але навіть система DPI неспроможна фільтрувати ресурси, що доступні за протоколом https, так як він використовує шифрування трафіку. DPI аналіз https сторінок потребує встановлення кожним користувачем мережі державного сертифіката довіри, що повністю зруйнує систему захисту трафіку у мережі, що зокрема використовується банками, транснаціональними корпораціями, веб-магазинами, тощо", - зазначають в ІнАУ.

Експерти зазначають, що усі запропоновані до блокування домени перебувають у власності РФ, а найгіршим наслідком блокування є "можливість DDoS-атак на критичну інфраструктуру країни шляхом встановлення IP-адрес такої інфраструктури (банки, міжбанківські системи зокрема SWIFT, органи державної влади, органи керування електромережами, критичні об'єкти інфраструктури зв'язку, тощо)".

Як відомо, Міністерство інформаційної політики передало СБУ список сайтів, які пропонує заборонити в Україні - список налічує 20 сайтів, серед яких novorosinform.org, novorossia.today, novoross.info тощо.

МІП вказує, що вказані сайти містять інформацію, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу або ж порушує територіальну цілісність України.

15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Українська правда