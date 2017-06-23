Экс-глава штаба Клинтон даст показания спецкомитету Конгресса по делу о России

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Пятница, 23 июня 2017, 06:12

Комитет по делам разведки Конгресса, который расследует вмешательство России в выборы в 2016 году, на следующей неделе планирует провести встречу с экс-главой предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джоном Подестой.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники.

Ожидается, что комитет задаст вопрос Подесте о краже хакерами нескольких тысяч писем с его электронной почты во время прошлогодней предвыборной кампании. Встреча пройдет за закрытыми дверями.

По словам источника, комитет планирует на этой неделе встретиться еще с шестью лицами для дачи показаний по делу о вмешательстве России. Однако их личности не называются.

 СNN отмечает, что не смог связаться с Подестой для получения комментария.

Темы: США Росcия виборы
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