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Екс-глава штабу Клінтон дасть свідчення спецкомітету Конгресу у справі про Росію

П'ятниця, 23 червня 2017, 06:12

Комітет у справах розвідки Конгресу, який розслідує втручання Росії у вибори в 2016 році, на наступному тижні планує провести зустріч з екс-главою передвиборного штабу Гілларі Клінтон Джоном Подестою.

Про це повідомляє СNN з посиланням на джерела.

Очікується, що комітет задасть питання Подесті про крадіжку хакерами декількох тисяч листів з його електронної пошти під час торішньої передвиборної кампанії. Зустріч пройде за зачиненими дверима.

За словами джерела, комітет планує на цьому тижні зустрітися ще з шістьма особами для надання свідчень у справі про втручання Росії. Однак їх особистості не називаються.

 СNN зазначає, що не зміг зв'язатися з Подестою для отримання коментаря.

Теми: СШАРосіявибори
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