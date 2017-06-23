В центре Киева прогремел взрыв
В центре Киева на улице Тургеневской в районе дома №82 произошел взрыв.
По предварительной информации очевидцев, взрыв произошел у машины Toyota Land Cruiser.
Сама машина получила незначительные повреждения с передней части. По информации очевидцев, водитель жив.
На месте работают эксперты с собаками.
Как уточнил "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, взрыв произошел на перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской.
"Пострадал предприниматель 70 года. Взрыв произошел, когда он сел в автомобиль. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь на месте. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает", - отметил Тракало.
"В результате взрыва в автомобиле повреждена передняя часть, припаркованные рядом машины и фасады зданий", - добавил он.
"Сейчас на месте работают взрывотехники", - отметил Тракало.
Оксана Коваленко, УП
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