У Ахметова хотят исправлений в интервью экс-руководителя "Нефтегаздобычи"

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Пятница, 23 июня 2017, 13:53

Юристы украинского олигарха Рината Ахметова требуют от редакции "Украинской правды" удалить из интервью с экс-руководителем "Нефтегаздобычи" Олегом Семинским отдельные части.

Об этом говорится в обращении юриста международной компании Akin Gump, направленного "Украинской правде".

Юристы называют интервью "статьей" и считают, что она содержит ряд утверждений, которые являются клеветой или ложью. Эти утверждения юристы требуют удалить.

В частности речь идет об обвинении (иногда в форме предположения) Семинского в адрес нынешнего бенефициара компании "Нефтегазодобыча" Рината Ахметова.

Во время интервью Семинский предположил (Правда, после исправления. Сначала он заявлял это со 100% -ной уверенностью), что ДТЭК Ахметова "простимулировал ГПУ не расследовать" его похищения. Также он заявил, что Ахметов также стоит за его похищением.

Юристы считают, что издание "Украинская правда" несет ответственность за суждения высказанные Семинским, которые имеют характер клеветы и наносят ущерб личной и корпоративной репутации их клиента.

Украинская правда

Темы: Ахметов нефть СМИ
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